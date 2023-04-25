أمريكا والصين يتربعان على قائمة أكثر الدول انفاقا عسكريا .

ستوكهولم 25 ابريل 2023 م (وال) ــــ حافظت الولايات المتحدة على المركز الأول ضمن قائمة البلدان الأكبر انفاق عسكري في العالم حيث بلغ الانفاق العسكري الأمريكي 877 مليار دولار في العام 2022 وهو ما يمثل 39 في المائة من اجمالي الانفاق العسكري العالمي وثلاثة أضعاف المبلغ الذي أنفقته الصين، ثاني أكبر منفق في العالم .

جاء ذلك في التقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام وكشف أن الحجم الإجمالي للإنفاق العسكري لدول العالم بلغ 2.240 تريليون دولار في 2022، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا للعام الثامن على التوالي.

وأوضح التقرير أن أوروبا شهدت أكبر ارتفاع في الإنفاق بنسبة موجبة بلغت 13 في المائة ، وأعاد التقرير هذه الزيادة الى الإنفاق الروسي والأوكراني. والتأثير الشديد للمخاوف من تهديد روسيا لاوكرانيا ، اضافة للتوترات المتزايدة في شرق آسيا.

وذكر المعهد ضمن التقرير بأن إجمالي الإنفاق العسكري في دول منطقة الشرق الأوسط بلغ ما يقرب من 184 مليار دولار في عام 2022، مُشكلا زيادة بنسبة 3.2 في المائة عن عام 2021، ولكنه يمثل انخفاضًا بنسبة 1.5 في المائة عن عام 2013.

وأظهر الجدول المرفق بالتقرير أن كلا من السعودية وقطر والجزائر والكويت وعمان كانت بين الدول التي احتلت مراكز الأكثر انفاقا على المجالات العسكرية حيث انفقت السعودية 75 مليار دولار ، وقطر 15.4 مليار دولار ، والجزائر 9.1 مليار دولار ، والكويت 8.2 مليار دولار ، وسلطنة عمان 5.8 مليار دولار .

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