افتتاح مركز دعم الشباب بزلة .

زلة 25 ابريل 2023 (وال) – افتتح ببلدية زلة الثلاثاء مركز شباب زلة بعد ترميم وصيانة المقر الجديد وتوفير الامكانيات اللازمة لتأهيله بدعم احدى المؤسسات التابعة لمفوضية الاتحاد الاوربي بالتعاون مع منظمة الجيل الرابع بزلة.

وحضر حفل افتتاح المركز عميد بلدية زلة و الاعيان والحكماء رئيس الجمعية العمومية لنادي النخيل الرياضي و مدير مكتب الشباب وعددا من المؤسسات الرسمية والاهلية بزلة.

واوضح مدير مكتب الشباب لوكالة الانباء الليبية بان هذا المرفق يدخل ضمن برنامج الدعم وتطوير المؤسسات الشبابية و تمكينهم من العمل والانخراط في عملية صنع القرار داخل البلدية

… وال الجفرة