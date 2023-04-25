 أمريكا تقدم 25 ألف طن من القمح الصلب عونا لتونس .

تونس 25 ابريل 2023 م (وال) ـــ أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية بتونس في وقت سابق ، وصول باخرة محملة بأكثر من 25 ألف طن من القمح الأميركي الصلب، لمساعدة الشعب التونسي على مواجهة نقص الإمدادات الناتج عن الغزو الروسي على أوكرانيا.

وأشار بيان السفارة إلى توفير الولايات المتحدة والبنك الدولي بالشراكة مع الديوان الحكومي التونسي للحبوب الى أن (هذا المكون الأساسي للخبز والكسكسي والعجين وغيرها من الأطعمة التي تعتمد على الحبوب) .

ونقلت مصادر إعلامية عن السفير الأميركي “جوي هود” قوله : (تهدف مساهمة اليوم إلى ضمان توفر القمح الأميركي للأسر التونسية تزامناً مع عيد الفطر؛ خصوصاً تلك الأسر التي هي في أمَسِّ الحاجة إليه) .

لكن مصدرا في ديوان الحبوب قال لاذاعة محلية تونسية (ان كل الشحنات السابقة القادمة لتونس من أمريكا دفعت تونس ثمنها)

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