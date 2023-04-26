السويد تطلق صاروخا بحثيا يسقط بطريق الخطأ في النرويج .

ستوكهلم 25 ابريل 2023 (وال)- تعطل صاروخ بحثي أطلقته شركة الفضاء السويدية من مركز إسرانج للفضاء في شمال السويد في ساعة مبكرة أمس الاثنين وسقط على بعد 15 كيلومترا داخل النرويج المجاورة.

وقالت الشركة في بيان إن الصاروخ وصل إلى ارتفاع “250” كيلومترا ، حيث تجرى التجارب وسط انعدام الجاذبية .

وقال فيليب أولسون رئيس الاتصالات في الشركة ” سقط في الجبال من ارتفاع ألف متر وعلى بعد عشرة كيلومترات من أقرب تجمع سكني .

وقالت الشركة إن العمل جار على استرجاع حمولة الصاروخ، ويتم التحقيق في التفاصيل الفنية وراء تحول مسار الرحلة بهذه الطريقة .

وال..