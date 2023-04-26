ارتفاع عدد جثث المهاجرين التي تم انتشالها من سواحل صبراتة.

صبراتة 25 أبريل 2023م (وال) ـ يواصل متطوعي الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة انتشال المزيد من جثث المهاجرين غير الشرعيين الذين غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة صبراتة أثناء شروعهم في الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وأوضح الهلال الأحمر فرع صبراتة أن المتطوعين التابعين له انتشلوا أمس الاثنين 8 جثث قذفت بها الأمواج إلى سواحل المدينة؛ ليرتفع بذلك عدد الجثث التي تم انتشالها خلال ثلاثة

أيام إلى (36) جثة.

وكان الهلال الأحمر قد أعلن انتشال (11) جثة يوم الأحد، فيما انتشلت الفرق التابعة له (17) جثة وجدت ملقاة على سواحل مدينة صبراتة يوم السبت.