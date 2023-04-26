الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة خطية من نظيره الجزائري.

الجزائر 26 أبريل 2023 م ( وال ) – تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال استقبال الرئيس الموريتاني له اليوم في العاصمة نواكشط.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أنه تم خلال اللقاء استعراض التقدم المحرز ضمن متابعة وتنفيذ توجيهات قائدي البلدين بخصوص الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في شتى المجالات، إضافة إلى تأكيد التمسك بالتشاور والتنسيق حول القضايا المطروحة في مختلف الفضاءات والمنظمات ذات الانتماء المشترك.

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