ارتفاع أسعار النفط مدعوما بتراجع المخزونات الأمريكية

واشنطن 26 أبريل 2023 (وال) – ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام والوقود بالولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.78 بالمائة إلى 81.40 دولار للبرميل.

و صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.93 بالمائة إلى 77.79 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام تراجعت بنحو 6 ملايين والبنزين بواقع 1.9 مليون برميل على التوالي خلال الأسبوع الماضي. (وال _ واشنطن)

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