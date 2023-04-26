ليبيا نيوز

انتشال احدى عشرة ( 11 ) جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة شواطئ القره بولي .

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

    القربوللي 26 أبريل 2023 ( وال )- انتشل خفر السواحل والهلال الأحمر الليبي فرع القره بولي ، احدى عشرة ( 11 ) جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة شواطئ القره بوللي أمس الثلاثاء .

       وقال المكتب الاعلامي لجمعية لهلال الاحمر الليبي ، إن عملية الانتشال تمت إثر ورود بلاغ مقدم من مركز شرطة القربوللي والبحث الجنائي و خفر السواحل يفيد بوجود قارب ظهر على شواطئ المنطقة يحمل أكثر من 84 مهاجرا ، 

      وأوضح المسؤول بخفر السواحل ” فتحي الزياني ” أنه تم انتشال 11 جثة، إحداها لطفل قبالة بلدة القره بوللي شرق طرابلس ، مضيفا أن المهاجرين كانوا من باكستان وسوريا وتونس ومصر. 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك