انتشال احدى عشرة ( 11 ) جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة شواطئ القره بولي .

القربوللي 26 أبريل 2023 ( وال )- انتشل خفر السواحل والهلال الأحمر الليبي فرع القره بولي ، احدى عشرة ( 11 ) جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة شواطئ القره بوللي أمس الثلاثاء .

وقال المكتب الاعلامي لجمعية لهلال الاحمر الليبي ، إن عملية الانتشال تمت إثر ورود بلاغ مقدم من مركز شرطة القربوللي والبحث الجنائي و خفر السواحل يفيد بوجود قارب ظهر على شواطئ المنطقة يحمل أكثر من 84 مهاجرا ،

وأوضح المسؤول بخفر السواحل ” فتحي الزياني ” أنه تم انتشال 11 جثة، إحداها لطفل قبالة بلدة القره بوللي شرق طرابلس ، مضيفا أن المهاجرين كانوا من باكستان وسوريا وتونس ومصر.