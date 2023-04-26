القافلة الطبية تباشر في اجراء الفحوصات وعمليات جراحة العيون بمستشفى تراغن التعليمي.

طرابلس 26 أبريل 2023 م (وال) – باشرت القافلة الطبية منذ وصولها مساء الاثنين لمستشفى تراغن التعليمي في إجراء الكشوفات والفحوصات والعمليات الجراحية للحالات المرضية في المنطقة الجنوبية .

ووفقا لوزارة الصحة فإن هذه القافلة تضم 18 طبيبا وإخصائيا واستشاريا من مختلف التخصصات الطبية، لإجراء الفحوصات والعمليات بمستشفى تراغن.

وأوضح مكتب الاعلام بمستشفى تراغن أن الأطباء والاخصائيين والاستشاريين أجروا منذ وصول القافلة عدة عمليات في العيون لعدد من الحالات وتكللت بالنجاح، مؤكدا أنه لأول مرة تجرى عملية جراحة عيون في مستشفى تراغن التعليمي.

وكانت القافلة الطبية قد وصلت الاثنين الماضي الى مطار سبها حيث كان في استقبالها مدير إدارة المناطق الصحية المتكاملة بديوان وزارة الصحة، ومدير المنطقة الصحية المتكاملة الجنوبية، ومديري الشؤون الطبية ومركز طب الطواري والدعم بالمنطقة ومدير عام مستشفى تراغن التعليمي وعدد من المختصين بالمستشفى والمجلس البلدي تراغن وحكماء واعيان المنطقة

وأفادت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن هذه الخطوة جاءت بتعليمات من نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، وبإشراف وكيل الوزارة لشؤون المستشفيات العامة سعد عبد الوكيل.

وباشرت إدارة المناطق الصحية المتكاملة بديوان وزارة الصحة، في عملية التنسيق لهذه القافلة منذ مطلع شهر أبريل الجاري، مع مديري مستشفى قيرة القروي ومستشفى تراغن التعليمي عن طريق المنطقة الصحية المتكاملة الجنوبية.

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