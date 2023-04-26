افتتاح فعاليات الملتقى العلمي الدولي للتحكيم التجاري بتونس

تونس 26 أبريل 2023 (وال) -افتتحت اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية أشغال الملتقى العلمي الدولي للتحكيم التجاري تحت شعار ”مجلة التحكيم ”ثلاثون عاما وبعد المبادئ التوجيهية للتحكيم التجاري الدولي ..الثوابت المتحركة بمشاركة واسعة من قبل مختصين وباحثين في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا.

جاء ذلك بمبادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو”، بالتعاون مع جامعة تونس المنار، وكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وكرسي الألكسو للتحكيم التجاري الدولي، وبدعم المؤسسة الإقليمية “هانس سايدل”.

وأكد المدير العام للألكسو محمد ولد بالمناسبة “أن ملتقى اليوم يأتي بمناسبة الاحتفاء بمرور ثلاثين عاما من عمر مجلة التحكيم الدولية، والذكرى الأولى لإحداث كرسي الألكسو للتحكيم التجاري، مبرزا أن هذا الملتقى يشكل استشرافا لتحديات ورهانات المستقبل.

وأفاد في السياق ذاته أنه سيتم قريبا إطلاق العدد الأول من المجلة العربية للألكسو، لتكون منصة لنشر مقالات لكراسي والبحوث العلمية المنتسبة لشبكة كراسي الألكسو.

وأبرز أنه سيتم لاحقا إطلاق برنامج التدريب المتخصص في مجال التحكيم التجاري الدولي، ليتيح للناجحين في الدورات التدريبية فرصة مواصلة دراساتهم العليا بكلية الحقوق والعلوم السياسية للحصول على ماستر مهني في قانون الأعمال”.

كما قال رئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة “أن الملتقى العلمي حول ثلاثينية مجلة التحكيم هو خير دليل على الحرص على تطوير المنظومة التشريعية والقضائية المتعلقة بالتحكيم من خلال تطوير الدراسات والبحوث المتعلقة بها.

أما عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مصطفى بن لطيف، فقد أفاد “أن ملتقى التحكيم التجاري يجمع بين البعدين المحلي والدولي بما يعبر عن طموح نحو الشمولية والتجديد فيما يتعلق بالإطار القانوني للتحكيم الدولي، وأضاف أن الواقع اليوم يقتضي مراجعة النصوص القانونية وتطوير مجالات التحكيم التجاري في كل أبعادها”.

وسيتم خلال الملتقى التي تتواصل فعالياته يومين، تنظيم جلسات تهم ”الحرية ..أي حدود ” و السرية في التحكيم أي ديناميكية و ”المساواة في المعاملة بين أطراف النزاع في التحكيم الدولي ” ونجاعة التحكيم التجاري الدولي، الزمن التكلفة والتطبيق” ، فضلا عن جلسة تهم ”التحكيم التجاري للدول ..التناسب في خدمة النجاعة.

تجدر الإشارة الى أنه تم بالمناسبة ابرام اتفاقية تعاون بين الألكسو، وجامعة تونس المنار، وكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، لتكون إطارا قانونيا يدعم أواصر التعاون المثمر بين هذه المؤسسات.

ووقع المدير العام للألكسو محمد ولد أعمر، على الاتفاقية، فيما وقعها عن جامعة المنار أستاذ دكتور المعز الشفرة فضلا عن عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية أستاذ دكتور مصطفى باللطيف،

بتونس وذلك بحضور كل من مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دكتور مالك كشلاف، ممثلا عن وزير التعليم العالي.

وبالمناسبة تم تكريم وزير التعليم العالي بالجمهورية التونسية المنصف بوكثير، بدرع المنظمة، ورئيس جامعة تونس المنار، مديرة كرسي الألكسو للتحكيم التجاري الدولي نجاة البراهمي الزواوي، بالإضافة الى مصطفى باللطيف، عميد كلية العلوم السياسية والقانونية، فيما تم تقديم شهادات تكريمية لفائدة عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين والمختصين في مجال التحكيم التجاري المحلي والدولي.(وال تونس) إ ه / س خ.

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