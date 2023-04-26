الداخلية السودانية: قوة من الدعم السريع اقتحمت عدة سجون وأطلقت سراح النزلاء

الخرطوم 26 ابريل 2023م (وال) – قالت وزارة الداخلية السودانية إن قوات الدعم السريع اقتحمت خمسة سجون بينها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم حيث كان يجري احتجاز الرئيس السابق عمر البشير ومسؤولين كبار آخرين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن اقتحام سجن كوبر تسبب في مقتل وجرح عدد من منسوبي إدارة السجون وأن قوات الدعم السريع أطلقت سراح جميع النزلاء.

ووفق البيان فأن الاقتحامات جرت في الفترة من 21 إلى 24 أبريل الجاري.

ونقلت رويترز عن الجيش السوداني اليوم الأربعاء قوله إن البشير لا يزال في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية.

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