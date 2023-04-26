ليبيا نيوز

الداخلية السودانية: قوة من الدعم السريع اقتحمت عدة سجون وأطلقت سراح النزلاء

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الخرطوم 26 ابريل 2023م (وال) – قالت وزارة الداخلية السودانية إن قوات الدعم السريع اقتحمت خمسة سجون بينها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم حيث كان يجري احتجاز الرئيس السابق عمر البشير ومسؤولين كبار آخرين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن اقتحام سجن كوبر تسبب في مقتل وجرح عدد من منسوبي إدارة السجون وأن قوات الدعم السريع أطلقت سراح جميع النزلاء.

ووفق البيان فأن الاقتحامات جرت في الفترة من 21 إلى 24 أبريل الجاري.

ونقلت رويترز عن الجيش السوداني اليوم الأربعاء قوله إن البشير لا يزال في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية.

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وكالة الأنباء الليبية

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