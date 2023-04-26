مقتل أمريكي ثان في السودان

واشنطن 26 أبريل 2023 (وال) -أعلن البيت الأبيض مقتل مواطن أمريكي ثان في السودان، مؤكدا الاستمرار في التواصل مع القادة العسكريين في السودان لتمديد الهدنة ووقف القتال الدائر منذ أكثر من (10) أيام.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، إن مواطنا أمريكيا ثانيا لقي مصرعه في السودان، وسط استمرار القتال بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو.

كما أشار كيربي إلى أن واشنطن تعمل على مساعدة الأمريكيين من أجل مغادرة السودان، عبر ميناء بورتسودان الواقع على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: “لدينا قنوات اتصال مفتوحة مع البرهان وحميدتي وسنوظفها لحثهما على وقف القتال”، وحث المسؤول الأمريكي الطرفين على البدء في عملية الانتقال إلى حكومة مدنية.

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت يوم الجمعة مقتل أمريكي في ظل الاشتباكات الدائرة في السودان، ولم تعلن الوزارة اسم القتيل.(وال واشنطن) س خ.

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