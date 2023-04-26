قبرص.. إحراق مبنى المركز الروسي للعلوم والثقافة

نيقوسيا 26 أبريل 2023 (وال) -أفادت رئيسة المركز الروسي للعلوم والثقافة (RCSC) في العاصمة القبرصية نيقوسيا، ألينا رادشينكو، باندلاع النيران في المبنى.

وأوضحت رادشينكو، لوكالة “تاس الروسية” نقلا عن شهود عيان، أن النيران اندلعت في جدران وسقف مبنى المركز جراء إلقاء زجاجات مولوتوف حارقة تجاه المبنى، مضيفة أن أحدا من موظفي المركز لم يصب بأذى، وتم إخلاء المبنى.

وأضافت، أن فرق الشرطة وطواقم الدفاع المدني طوقت المكان، وجار التحقيق في حيثيات الحادث، وتم إخماد الحريق.(وال نيقوسيا) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال