الصحة العالمية تتوقع مزيدا من الوفيات في السودان

جنيف 26 أبريل 2023 (وال) -أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة تتوقع المزيد من الوفيات في السودان بسبب تفشي الأمراض ونقص الخدمات الضرورية في ظل القتال هناك.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس “بالإضافة إلى الوفيات والإصابات الناجمة عن النزاع نفسه، تتوقع منظمة الصحة العالمية المزيد من الوفيات بسبب تفشي الأمراض ونقص الغذاء والمياه وتعطل الخدمات الصحية الضرورية بما في ذلك التطعيم”.

وأوضح أن (16%) فقط من المرافق الصحية تعمل في العاصمة السودانية.(وال جنيف) س خ.

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