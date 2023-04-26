كينيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا طائفة “الجوع لمقابلة يسوع” إلى 95 شخصا

نيروبي 26 أبريل 2023 (وال) -أفادت صحيفة “Star” نقلا عن السلطات الكينية، بأن عدد ضحايا طائفة “الجوع لمقابلة يسوع” في كينيا ارتفع إلى (95) شخصا بعد عثور الشرطة على جثث (5) أطفال آخرين اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة: “تم استخراج جثث خمسة أطفال من قرية شقول، ونتيجة لذلك ارتفع عدد ضحايا الطائفة إلى (95) ضحية”.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، نقلا عن الشرطة، أنه تم تعليق البحث عن رفات ضحايا الطائفة الدينية المتطرفة في شمال كينيا بسبب اكتظاظ المشرحة في مدينة ماليندي بمنطقة كيليفي.

وعثرت الشرطة على (17) جثة أخرى قبل أن توقف عمليات البحث في غابة شاكهول، ليصل العدد الإجمالي إلى (90) جثة، كانوا جميعا أعضاء في طائفة دينية يزعم أن قسيسها، ماككنزي نتنجي، طلب من الأعضاء تجويع أنفسهم “لمقابلة يسوع”.(وال نيروبي) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال