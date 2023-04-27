مستشفى ابن سيناء بسرت يستضيف المؤتمر الليبي الثاني لجراحة الاوعية الدموية والقسطرة الطرفية.

سرت 26 ابريل 2023 م (وال) – يستضيف مستشفى ابن سيناء بسرت يومي الجمعة والسبت القادمين فعاليات المؤتمر الليبي الثاني لجراحة الاوعية الدموية والقسطرة الطرفية بمشاركة جراحي الاوعية الدموية من مختلف المستشفيات الليبية، وأساتذة واستشاريين من امريكا والكويت وفرنسا والمانيا وتونس ومصر وبولندا.

وأفاد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور ” امحمد الزياني ” في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بان المؤتمر سيستعرض العديد من البحوث العلمية المتعلقة بالأوعية الدموية والقسطرة الطرفية، وكذلك مشاكل اجهزة الغسيل الكلوي، ودور القسطرة الطرفية عند مرضي السكري.

وأوضح ” الزياني ” أنه سينظم على هامش المؤتمر ورشة عمل، وأيضا الكشف علي المرضي واحراء عمليات مفتوحة حسب الحالات المرضية.

(وال)