البيت الأبيض يعلن مقتل أحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي دبر هجوما على مطار كابل

واشنطن 26 أبريل 2023 (وال) -أعلن البيت الأبيض أن حركة “طالبان” قتلت زعيم تنظيم “داعش” المسؤول عن التفجير الانتحاري في كابل في أغسطس 2021، والذي أسفر عن مقتل (13) جنديا أمريكيا، وما يصل إلى (170) مدنيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي إنه “العقل المدبر للهجوم المروع” الذي تم تنفيذه في الأيام الأخيرة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لكنه لم يحدد متى قتلت طالبان زعيم تنظيم داعش خراسان، كما لم يكشف هويته.

وقال (4) من كبار المسؤولين الأمريكيين إن محللي المخابرات الأمريكية علموا في أوائل أبريل أن العقل المدبر للهجوم قتل في عملية لطالبان في أفغانستان، وقال المسؤولون إنه لم يتضح ما إذا كانت طالبان استهدفته على وجه التحديد أم أنه قتل في واحدة من الهجمات المتزايدة بين مقاتلي طالبان وداعش.

ووصف جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، عملية طالبان بأنها “خسارة أخرى في سلسلة خسائر القيادية التي عانى منها داعش في أفغانستان هذا العام”.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة ليس لها دور في الهجوم الذي أسفر عن مقتل زعيم الخلية.(وال دمشق) س خ.

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