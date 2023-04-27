بايدن يحذر: أي هجوم نووي كوري شمالي سيفضي إلى نهاية نظامها

واشنطن 26 أبريل 2023 (وال) -حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، من أن أي هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي لنهاية “نظام الزعيم كيم جونغ أون”. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون سيوك يول: “أي هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها […]

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