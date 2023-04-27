زيت غريان يوصل حصد الجوائز الدولية.

طرابلس 26 أبريل 2023م (وال) ـ يواصل زيت الزيتون المنتج في مدينة “غريان” حصد الجوائز في المسابقات الدولية التي يشارك فيها متسابقون من مختلف دول العالم.

وذكرت المنظمة الليبية للزراعة العضوية. أن 3 شركات ليبية لزيت الزيتون من مدينة “غريان” تحصلت على جوائز في النسخة (11) من المسابقة الدولية لجائزة (زيت الزيتون) اليابانية (joop) شاركت فيها عدة شركات تمثل 23 دولة منتجة لزيت الزيتون ،

وأضافت المنظمة أن زيت زيتون “المشكاة” توّج بالميدالية الذهبية في الفئة “الأحادية” في حين تحصل زيت زيتون “البستان” الميدالية الفضية في الفئة نفسها كما فاز زيت “أرياف” بالميدالية الفضية في الفئة “الأحادية” أيضًا.

وكان زيت زيتون غريان قد تحصل على الميدالية الذهبية ضمن منافسة تركيا 2022، لاختيار أفضل زيت زيتون بكر في العالم، بعد منافسة قوية شهدت مشاركة 15 دولة، من بينها الولايات المتحدة واليونان وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

كما احرزت شركة المشكاة الميدالية الفضية في مسابقة زيت الزيتون الدولية “EVO” التي تنتظم في إيطاليا و الميدالية الفضية في بطولة أثينا 2021 المقامة في اليونان

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