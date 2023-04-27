الدبيبة يصف المرأة الليبية بصانعة المستقبل وصمام امان الوطن.

طرابلس 26 ابريل 2023م (وال)- دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” المرأة الليبية إلى المشاركة في المجال السياسي بقوة وإقامة الاحزاب للدخول في الانتخابات القادمة سواء برلمانية او رئاسية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في الاحتفالية التي اقامها مكتب وزيرة الدولة لشؤون المرأة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الليبية المقامة في العاصمة طرابلس.

ووصف ” الدبيبة ” في كلمته المرأة الليبية بصانعة المستقبل وصمام الامان باعتبارها مدرسة اساسية في تكوين اجيال يعتمد عليها في المستقبل.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت بفندق المهاري في طرابلس وزيرة الدولة لشؤون المرأة “حورية طرمال” ووزير الدولة لشؤون الاتصال “وليد اللافي ” وعدد من وزراء الحكومة وممثلي عدد من القنصليات والبعثات الدبلوماسية المعتمدون في ليبيا وحشد من رائدات الاعمال في ليبيا.

ويأتي هذا الحفل في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية للمرأة الليبية وتحديد يوم 26 ابريل من كل عام يوما وطنيا للمرأة الليبية.

كما يهدف الحفل الى دعم المرأة والتأكيد على دورها ومشاركتها في صنع القرار السياسي باعتبارها شريكا رئيسيا في الوطن ومشاركة في النهوض به .

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