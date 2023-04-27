ليبيا نيوز

مديرية أمن رأس لانوف تحمل مربي الابل السائبة مسئولية وقوع أي حوادث مرورية .

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

   راس لانوف 27 أبريل 2023 (وال)- حملت مُديـرية أمن راس لأنوف ، مربي الابل السائبة التي تتسبب في وقوع حوادث على الطرقات العامة ، المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالاخرين .

      ودعت المديرية في منشور لها كافة ملاك الابل بـعدم تـركها بـجـانـب الـطـريـق الـعـام ، مؤكدة أنها كلفت دوريات للتحري عن مالكي هذه الابل السائبة داخل الحدود الإدارية بالمُديرية من أم الغرانيق شرقآ إلي منطقة العامرة غرب هراوة ،  وفي حالة ضبط مالك الابل السائبة يتم إحالته إلي النيابة العامة بتهمة ترك الحيوانات وتسيبها والإهمال والتقصير .. 

    ( وال الجفرة)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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