مديرية أمن رأس لانوف تحمل مربي الابل السائبة مسئولية وقوع أي حوادث مرورية .

راس لانوف 27 أبريل 2023 (وال)- حملت مُديـرية أمن راس لأنوف ، مربي الابل السائبة التي تتسبب في وقوع حوادث على الطرقات العامة ، المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالاخرين .

ودعت المديرية في منشور لها كافة ملاك الابل بـعدم تـركها بـجـانـب الـطـريـق الـعـام ، مؤكدة أنها كلفت دوريات للتحري عن مالكي هذه الابل السائبة داخل الحدود الإدارية بالمُديرية من أم الغرانيق شرقآ إلي منطقة العامرة غرب هراوة ، وفي حالة ضبط مالك الابل السائبة يتم إحالته إلي النيابة العامة بتهمة ترك الحيوانات وتسيبها والإهمال والتقصير ..

( وال الجفرة)