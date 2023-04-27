ليبيا نيوز

النفط يعوض الخسائر وبرنت يرتفع 0.45 %.

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طوكيو  27 أبريل  2023 م ( وال ) – ارتفعت أسعار النفط اليوم، معوضة الخسائر السابقة التي غذتها المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة وزيادة صادرات النفط الروسية مما قلل من تأثير تخفيضات إنتاج أوبك بلس.

وجرى تداول خام برنت عند 78.04 دولار للبرميل، بارتفاع 35 سنتا، أو 0.45 بالمئة.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.28 بالمئة، إلى 74.51 دولار للبرميل. 

وتراجعت حصة أوبك من واردات النفط الهندية بأسرع وتيرة في 2022-2023 إلى أدنى مستوى في 22 عاما على الأقل مع زيادة استيراد النفط الروسي الأرخص ثمنًا، بينما تكثف الصين مشترياتها من خام الأورال الروسي.

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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