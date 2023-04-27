ليبيا وأمريكا يناقشان رفع مستوى التنسيق للتعامل مع الوضع في السودان

طرابلس 27 أبريل 2023 (وال) – ناقشت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية الأمريكية، رفع مستوى التنسيق بين البلدين للتعامل مع الأوضاع في السودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته مساء الأربعاء نجلاء المنقوش، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط “باربرا ليف”، وفقا لما أعلنته ” المنقوش ” في تغريدة نشرتها عبر صفحتها بموقع تويتر.

وقالت المنقوش، أجريتُ اتصالا هاتفيا مع “باربرا ليف” ناقشنا خلاله رفع مستوى التنسيق بين بلدينا للتعامل مع تداعيات الأوضاع المؤسفة بالسودان على ليبيا، واستعداد حكومتنا للتعاون في المجال الأمني والسياسي، لدعم جهود التهدئة والسلام. (وال _ طرابلس)

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