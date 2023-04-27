تلسكوبات أرضية تلتقط صورة جديدة لثقب أسود تبين الانبثاق الهائل لجسيمات عالية الطاقة إلى الفضاء.

واشنطن 27 أبريل 2023 ( وال ) – أظهرت صورة جديدة لثقب أسود الأحداث الصاخبة التي تحدث حول واحدة من هذه الظواهر الكونية النهمة، إذ تبين الانبثاق الهائل لجسيمات عالية الطاقة إلى الفضاء.



و قد حصل علماء على الصورة الجديدة، وهي من أوائل الصور الملتقطة للثقوب السوداء، باستخدام 16 تلسكوبا راديويًا في مواقع مختلفة على الأرض شكلت معا طبق رصد بحجم كوكب.

ويقع الثقب الأسود فائق الكتلة الذي التُقطت صورته في مركز مجرة قريبة نسبيا هي مسييه 87، أو إم87، على بعد 54 مليون سنة ضوئية تقريبا من الأرض و تظهر الصورة ضوءا منبعثا بطول موجي أطول.

وظهر الثقب الأسود نفسه، الذي تبلغ كتلته 6.5 مليار مثل كتلة شمسنا، أيضا في أول صورة على الإطلاق يتم التقاطها لتلك الظاهرة الكونية، وهي صورة كُشف عنها النقاب في عام 2019.

ويصعب رصد الثقوب السوداء بحكم طبيعتها، إذ أنها عبارة عن كيان يتمتع بقوة سحب هائلة لا تستطيع أي مادة أو حتى ضوء الإفلات منها بمجرد الوقوع في جاذبيتها.

….( وال ) …..