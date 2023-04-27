ليبيا نيوز

اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تعلق قوائم النشر المبدئي في عدد من المراكز الإنتخابية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 27 أبريل 2023 ( وال ) – علقت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية ، قوائم النشر المبدئي في المراكز الإنتخابية لبلديات ( زوارة ، ودرج ، وبرقن ، الجليده) بعد ساعات من نشرها أمس الاربعاء .

      وأوضحت اللجنة في منشور لها ، أن التعليق جاء بناءً على دراسة دقيقة وشاملة للإجراءات والترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات محلية نزيهة وشفافة في هذه البلديات .

    وأضافت أن القوائم ستعلن بشكل نهائي بعد الانتهاء من الفحص والمراجعة وتسجيل الشكاوى والاعتراضات إن وجدت عليه.

      وأكدت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية ، أنها تعمل بكل جهد لضمان نزاهة الانتخابات وعدم وقوع أي اختلالات تؤثر على إرادتهم وقراراتهم.

(وال)

 

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وكالة الأنباء الليبية

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