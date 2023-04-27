إحباط (17) عملية هجرة سرية في ليلة واحدة انطلاقا من الشواطئ التونسية.

تونس 27 ابريل 2023 م (وال) – أفاد المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني التونسي، أنه تم ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، إحباط (17) عملية هجرة غير نظامية ونجدة واعتراض (524) شخص والقبض على عدد (71) تونسيا بصدد التحضير للإبحار باتجاه السواحل الإيطالية.

من جهته، ذكر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، أن قطعة بحرية للحرس التونسي وصلت إلى المياه الاقليمية لسواحل جزيرة “لامبيدوزا” الايطالية للقيام بعمليات صد واعتراض للمهاجرين غير النظاميين.

وأضاف بن عمر، في تصريح له مساء أمس الأربعاء، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وحدات بحرية تونسية بعمليات صد خارج المياه الاقليمية التونسية، وهو ما يثبت وجود تنسيق أمني بين تونس وإيطاليا للتصدي للمهاجرين في عرض البحر.

وتوقع بن عمر أن تشهد تونس موجة هجرة غير نظامية بأعداد كبيرة في قادم الأيام، خاصة مع تحسن العوامل المناخية وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي أكثر فأكثر.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت، أمس الأول الثلاثاء، وصول (21) قارب هجرة غير نظامية إلى سواحل لامبيدوزا انطلقت جميعها من السواحل التونسية.

(وال)