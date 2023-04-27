أمن السواحل بالخمس يتسلم زورقا لتأمين الأهداف الحيوية المطلة على الساحل

الخمس 27 ابريل (وال) – سلمت وزارة الداخلية زورقا بحريا مطاطيا سريعا صنف 900 يحمل رقم 54 لفرع الإدارة العامة لأمن السواحل الخمس.

وجرى تسليم الزورق من قبل مدير الإدارة العامة لأمن السواحل لواء “البشير بالنور” أمس الاربعاء بحضور مديري أمن الخمس وأمن منفذ ميناء الخمس ورئيس مركز الجمرك بالميناء وعدد من أعضاء إدارة المهام الخاصة بالادارة العامة للعمليات الأمنية وجهاز مكافحة الارهاب وبعض أهالي المنطقة.

وقالت الوزارة إن تسليم هذا الزورق يأتي في إطار تعزيز تواجد الدوريات البحرية بمنطقة الساحل بالخمس وتأمين الأهداف الحيوية المطلة على الساحل البحري ومكافحة الجرائم والتهريب.

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