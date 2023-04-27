المقريف يبحث مع مراقب تعليم طرابلس المركز سير العملية التعليمية بالمراقبة .

طرابلس 27 أبرايل 2023 م ( وال ) – استقبل وَزِير التَّربية والتَّعليم بحكومة الوحدة الوطنية “مُوسى المقريفْ” اليوم الخميس بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس مع مُراقب التَّربية والتَّعليم بطرابلس المركز “عبد الرزاق الرميلي” وَمدير مكتب التَّعليم الأساسي “بثينه الجدي”.

وذكرت وزارة التعليم عبر صفحتها بالفيسبوك أن اللقاء تناول سَير العملية التَّعليمية والعمل على اِستكمال الخُطة الدِّراسية وآلية تَكليف الكفاءات فِي أداء المهام المنوطة بهم، بالإضافة إلى عَدد من الإجراءات الإدارية المتعلِّقة بِالمراقبة.

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