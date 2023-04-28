اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تعلن تعليق قوائم النشر المبدئي في المراكز الانتخابية لبلديات (زوارة – درج – برقن – الجليدة).

طرابلس 27 ابريل 2023 م (وال) – أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية بأنه تم تعليق قوائم النشر المبدئي في المراكز الانتخابية لبلديات (زوارة – درج – برقن – الجليدة)، وذلك بناءً على دراسة دقيقة وشاملة للإجراءات والترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات محلية نزيهة وشفافة.

وأوضحت اللجنة في تنويه لها أمس الاربعاء أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير بيئة تنظيمية موحَّدة، تضمن انتخابات نزيهة وشفافة وتتيح الفرصة للمرشحين لتحضير برامجهم الانتخابية ولجميع المواطنين للاطلاع عليها.

وأشارت اللجنة إلى أن القوائم ستعلن بشكل نهائي بعد الانتهاء من الفحص والمراجعة وتسجيل الشكاوى والاعتراضات إن وجدت، مشددة على بأهمية مشاركة الجميع الفعالة في هذه الانتخابات المحلية التي تعد من أهم المحطات التي تمر بها مدننا اليوم، وذلك لاختيار ممثلين يعملون على تحقيق مطالبهم وتطلعاتهم.

(وال)