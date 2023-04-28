على خلفية الأحداث الأمنية في المدينة: اتحاد جامعة الزاوية يعلق الدراسة في جميع كليات الجامعة.

الزاوية 27 ابريل 2023 م (وال) – أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية تعليق الدراسة اليوم الخميس في جميع كليات الجامعة بسبب الاحداث التي تشهدها مدينة الزاوية منذ الليلة الماضية، دون أي توضيح من اية جهات حكومية أو أمنية حول الوضع الأمني بالمدينة.

وأوضح الاتحاد في منشور عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك ) أن القرار الذي اتخذ بعد الاتفاق مع الاتحادات الطلابية بالكليات جاء حرصا على سلامة الطلاب بعد اقفال الطرق ومدخل ووسط المدينة، وخوفا من حدوث أية اختراقات أمنية.

وتشهد مدينة الزاوية منذ الليلة الماضية وقفات احتجاجية أمام مديرية الأمن ومقر المجلس البلدي، رفضا لاستمرار ما اعتبروه تردي الوضع الأمني، وذلك على خلفية فيديوهات تناقلتها صفحات الكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي أظهرت تعذيب مواطنين بالمدينة.

وأظهرت المقاطع المصورة التي تداولتها الصفحات الالكترونية على نطاق واسع مشاهد تعذيب صادمة لعدد من الشباب الليبيين شارك فيها إلى جانب ليبيين مواطنون من جنسيات أفريقية تعذر التعرف عليهم وتوجيه سيل من الشتائم البذيئة الخادشة للحياء والسباب لهم.

(وال)