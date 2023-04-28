عدد من المستشارين بالمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب.

القبة 27 ابريل 2023 م (وال) – أدى عدد من المستشارين بالمحكمة العليا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” اليوم الخميس بمكتبة في مدينة القبة، بناءً على قرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2023 م ، بشأن تعيين عدد من المستشارين بالمحكمة العليا .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبد الله بليحق ” فقد أكد ” عقيلة ” خلال لقائه بالمستشارين على هيبة واستقلالية القضاء ليكون الضامن للحقوق والمحقق للعدالة وصمام الأمان الذي يجد فيه المواطن الليبي السد المنيع ضد الظلم بمختلف أشكاله.

(وال)