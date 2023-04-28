لاعب فريق الاتحاد (محمد زعبية) في بيته بعد غياب استمر أسبوعا.

طرابلس 27 ابريل 2023 م (وال) –أكد الكاتب الصحفي ” بشير زعبية ” مساء اليوم الخميس أن نجل شقيقه ونجم فريق الإتحاد والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم ” محمد زعبية ” وصل إلى بيته ويوجد حاليا بين أفراد عائلته.

وقال ” زعبية ” في تدوينة على جداره الفيسبوكي اللاعب الدولي ” محمد زعبية ” في بيته الآن بين أفراد عائلته”، معربا عن الشكر “لكل من ساهم في الوصول إلى هذه اللحظة” دون أن يعطي أية إيضاحات عن أسباب تغيبه .

وكان الصحفي ” زعبية ” أعلن قبل ثلاثة أيام انقطاع تواصل ابن شقيقه “محمد ” مع أهله منذ مساء الخميس الماضي (20 أبريل 2023) .

وتناولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المحلية وصحف عربية ودولية نبأ انقطاع التواصل مع لا عب كرة القدم محمد زعبية (34) عاما.

(وال)