السفير الأمريكي الجديد لدى السعودية يسلم أوراق اعتماده اليوم لوكيل الخارجية .

الرياض 27 ابريل 2023 م (وال) ـــ قدم السفير الأمريكي الجديد لدى السعودية “مايكل راتني”، اليوم الخميس أوراق اعتماده وذلك اثناء استقباله من قبل وكيل وزارة الخارجية لشئون المراسم في السعودية، عبدالمجيد السماري .

وعلى حسابها عبر شبكة “تويتر” كتبت وزارة الخارجية السعودية : (نيابة عن سمو وزير الخارجية.. وكيل الوزارة لشئون المراسم “عبدالمجيد السماري” يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعيّن لدى المملكة، السيد مايكل راتني).

ونقلت شبكة “سي ان ان”الأمريكية عن وزارة الخارجية الأمريكية

فإن “مايكل راتني” (هو عميد كلية دراسات اللغة في معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية، وهو موظف قديم في السلك الدبلوماسي منذ عام 1990، وشغل راتني منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام وإسرائيل والفلسطينيين، ومن 2015 إلى 2017 شغل منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا، وغيرها من المناصب في وزارة الخارجية الأمريكية) .

وأضافت “سي ان ان” : ان وزير الخارجية السعودي السابق إبراهيم العساف، كان تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمريكي السابق جون أبي زيد في 8 مايو من عام 2019 ، كما تسلم وزير الخارجية السعودي الراحل، سعود الفيصل، أوراق اعتماد السفير الأمريكي الأسبق، جوزيف ويستفال، عام 2014.

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