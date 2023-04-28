ليبيا نيوز

 تونس تعلن تسمية سفير جديد لها لدى سوريا .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

تونس 27 ابريل 2023 م (وال) ــــ أعلن في تونس اليوم أن الرئيس “قيس سعيد” عيّن، اليوم الخميس، السفير “محمد المهذبي” سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية لدى سوريا، في أحدث تحرك عربي لإنهاء العزلة الإقليمية لسوريا.

وعلى منصتها عبر شبكة المعلومات الدولية نشرت رئاسة الجمهورية التونسية ان (رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أشرف ظهر اليوم الخميس 27 أبريل 2023 بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق الاعتماد للسيد محمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية ، وقد دار هذا الموكب بحضور السيد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج).

وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل نحو عشر سنوات، احتجاجاً على حملة الأسد القمعية ضد المواطنين السوريين.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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