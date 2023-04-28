اجتماع موسع ببلدية الاصابعة لمتابعة مبادرة الإسكان الشبابي والاسر المحتاجة بالمدينة.

الاصابعة 27 ابريل 2023م ( وال ) – خصص الاجتماع الموسع الذي عقده عميد بلدية الاصابعة ” عماد المقطوف ” مع رئيس و أعضاء اللجنة الفرعية لمبادرة رئيس الحكومة حول الإسكان الشبابي والاسر المحتاجة بالاصابعة .

واستعرض الاجتماع الذي حضره عضو المجلس البلدي ومختاري المحلات الحلول الكفيلة لضمان حق ابناء البلدية في الاستفادة من هذه المبادرة.

حيث تم اطلاع مختاري المحلات بما تم انجازه من قبل اللجنه في السابق حيت تم الاتفاق على تكليف اللجنة بزيارات ميدانية لعدد 72 مستفيد تم ورود اسماءهم من قبل اللجنة المركزية، وتقديم تقرير عن كل ملف واستدعاء كل مختار محله وشيخ أقرب مسجد وحضور عدد 2 الشهود الموقعين في كل ملف للتأكد من صحة الإجراءات.

وأكد المشاركون في الاجتماع على استبعاد كل من لم تنطبق عليه الشروط الخاصة بالزيارة الميدانية ،إضافة إلى استبعاد المستفيدين من القروض في السابق .

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