ارصاد جوية : البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .

طرابلس 28 أبريل 2023 ( وال ) – يتحول الريح تدريجيا من براني إلى شلوق على الساحل من رأس أجدير إلى سرت ، سرعته ما بين (05-20) عقدة وارتفاع الموج ما بين (0.50-1.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل طرابلس ودرجة حرارة سطح البحر (20) مْ والرؤية جيدة.

وسيكون الريح براني إلى بحري على ساحل الخليج وبحري إلى شرش على ساحل الجبل الاخضر إلى طبرق تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (18) مْ الرؤية جيدة ، وذلك حسب ما ذكره المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرة الصيد البحري .