ليبيا نيوز

ارصاد جوية : البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 28 أبريل 2023 ( وال ) – يتحول الريح تدريجيا من براني إلى شلوق على الساحل من رأس أجدير إلى سرت ، سرعته ما بين (05-20) عقدة وارتفاع الموج ما بين (0.50-1.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل طرابلس ودرجة حرارة سطح البحر (20) مْ والرؤية جيدة.

     وسيكون الريح براني إلى بحري على ساحل الخليج وبحري إلى شرش على ساحل الجبل الاخضر إلى طبرق تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (18) مْ الرؤية جيدة ، وذلك حسب ما ذكره المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرة الصيد البحري .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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