ليبيا نيوز

تعرض إحدى الطائرات التركية لإطلاق نار أثناء عملية إجلاء مواطنين في السودان.

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

اسطنبول 28 أبريل 2023 ( وال ) – أعلنت وزارة الدفاع التركية ، اليوم الجمعة، تعرض إحدى طائراتها العسكرية لإطلاق نار أثناء عملية إجلاء مواطنين في السودان.

      وقالت الوزارة في بيان ( إن طائرة من طراز “C-130” تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة، أثناء الهبوط في مطار وادي سيدنا بالقرب من العاصمة الخرطوم ) . 

     وأضافت أن الطائرة تمكنت من الهبوط بسلام في المطار ، دون تسجيل أي إصابات في طاقمها أو أضرار في جسمها.

        وكان وزير الدفاع التركي ” خلوصي أكار ” أعلن أمس الخميس تخصيص 5 طائرات نقل عسكرية، اثنتان منها من طراز A400M، لإجلاء المواطنين الأتراك من السودان .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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