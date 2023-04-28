أمريكا والكونغو يؤكدان دعمهما لإجراء انتخابات مُبكرة في ليبيا

برازافيل 28 أبريل 2023 (وال)- أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، دعم كل من الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو بقوة لجهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مُبكرة لتوحيد البلاد.

وقال السفير نورلاند – في تغريدة على موقع السفارة الأمريكية – (أبلغت الرئيس ” ساسو نغيسو “، ووزير الخارجية ” غاكوسو ” عن تقديرنا لقيادتهم في دعم المنتدى الوطني للمصالحة، واتفقنا أيضا على الحاجة الملحة للإسراع في تحقيق استقرار ليبيا، واستعادة سيادتها، وتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة لأمن المنطقة). (وال)

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