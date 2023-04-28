المؤسسة الوطنية للنفط تحتفل باليوم الوطني و العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل .

طرابلس 28 ابريل 2023 (وال)- احتفلت المؤسسة الوطنية للنفط باليوم الوطني و العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يصادف 28 إبريل من كل عام .

وقدم رئيس وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة التهاني لكافة العاملين بقطاع النفط والغاز وبالأخص رجال السلامة والاطفاء والإنقاذ والصحة المهنية في مختلف المواقع النفطية على جهودهم المبذولة لتطبيق قواعد السلامة وحماية البيئة.

واكدت المؤسسة على صفحتها الرسمية ان الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصةٌ للتأكيد على مواصلة العمل لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة ومنح الأولوية القصوى لمبدأ الوقاية لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لحماية العمال والمنشآت على حدٍ سواء لوضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل وإتخاذ ما يلزم من ضوابط لرفع هذه المخاطر أو خفضها إلى الحد الأدنى.

وال..