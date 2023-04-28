أسعار النفط تسجل اليوم ارتفاعًا في الأسواق الأوروبية

لندن 28 أبريل 2023 (وال)- شهدت أسعار النفط بالسوق الأوروبية اليوم الجمعةـ ارتفاعًا لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من المستويات المنخفضة فى أربعة أسابيع، لكن بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وصعد خام برنت بنسبة 1.1 % ليصل إلى مستوى 79.01دولارًا، من مستوى الافتتاح عند 78.14 دولارًا، وسجل أدنى مستوي عند 77.54 دولارًا.

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.8 % إلى مستوى 75.47 دولارًا، من مستوى الافتتاح عند 74.88 دولارًا، وسجل أدنى مستوى عند 73.97 دولارًا الأدنى منذ 31 مارس الماضي. (وال)

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