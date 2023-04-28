حكومة نيجيريا تُقرّر تأجيل دعم الوقود إلى فترة قادمة

أبوجا ـ نيجيريا 28 أبريل 2023 (وال)- قررت الحكومة النيجيرية تأجيل إلغاء دعم الوقود، بسبب الحاجة إلى مزيدٍ من الاستعدادات والمشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الإدارة القادمة.

وقالت وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني في حكومة نيجيريا زينب أحمد – في تصريحات تناولتها وسائل الإعلام بأبوجا الخميس – في ختام آخر اجتماع حكومي برئاسة نائب الرئيس “ييمي أوسينباجو” بديوان الرئاسية بأبوجا (إن المجلس وافق على الحاجة إلى استمرار المناقشات حول هذه القضية، مضيفًة أن الفريق المكلف بالموضوع سيحتاج إلى مزيد من العمل، ذلك أن توقيت رفع دعم الوقود يجب ألا يكون الآن، ولكن يجب أن تستمر جميع الأعمال التحضيرية التي يجب القيام بها ويجب أن يتم هذا التحضير بالتشاور مع الدول وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين بما في ذلك ممثلي الإدارة القادمة).

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من توصية الحكومة النيجيرية المنتهية ولايتها الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب بولا تينوبو بمنح موظفي القطاع العام زيادات في الأجور بعد إلغاء دعم الوقود في يونيو، حسبما قال وزير العمل كريس نجيجي يوم الثلاثاء الماضي. (وال)

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