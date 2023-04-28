ليبيا نيوز

نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى والمصابين من المدنيين جرّاء الاشتباكات

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الخرطوم 28 أبريل 2023 (وال)- أعلنت نقابة أطباء السودان أن عدد القتلى المدنيين ارتفع إلى 387 شخصًا والإصابات إلى 1928 منذ بدء الاشتباكات.
وقالت النقابة – في تقريرها نشرته اليوم الجمعة – إنه يوجد العديد من الإصابات والوفيات غير المشمولة في حصرها، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في السودان.
وأفادت بوقوع العديد من القتلى والإصابات في أحداث الاقتتال الأخيرة في مدينة الجنينة، حيث بلغ 74 وفاة ليومي 24 – 25 أبريل، فيما لم تتحصل النقابة بعد على حصر ليومي 26 – 27 أبريل ولا يوجد حصر لعدد الإصابات، كما أن جميع المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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