الصين تختار سفيرها السابق بموسكو للتواصل بين طرفي الحرب الأوكرانية .

لندن 28 ابريل 2023 م (وال) ـــ قالت صحيفة “الفاينانشيال تايمز” البريطانية في عددها اليوم الجمعة ان الصين قالت إنها سترسل مبعوثا خاصا للتواصل بين طرفي صراع الحرب الدائرة بأوكرانيا ، في أبرز خطوة لها حتى الآن على طريق القيام بدور الوسيط .

وأوضحت الصحيفة انه تم خلال الاتصال الذي استمر ساعة بين الرئيس الصيني، “شي جينبينغ”، ونظيره الأوكراني “زيلينسكي”، وهو الاتصال الأول منذ بدء الحرب، التأكيد على اختيار الصين لـ “الدبلوماسي المخضرم والسفير السابق في موسكو في الفترة بين عامي 2009 و2019 ، هو لي هوي” لدور الوسيط ، وهو يشغل حاليا منصب الممثل الخاص للحكومة الصينية في الشؤون الأورو آسيوية.

ووفقا لبيان رسمي صيني سوف يجري لي (اتصالات عميقة مع جميع الأطراف بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية).

ونقلت “الفايننشال تايمز” عن عميد معهد تشونغيانغ للدراسات المالية في جامعة رينمين في بكين والباحث البارز الموالي للحكومة “وانغ وين” ، قوله : (إن اتصال الرئيس الصيني بزيلينسكي يعطي انطباعا مخالفا للشائعات القائلة بأن الصين موالية لروسيا وتستفيد من الصراع … الصين صانعة سلام وليست من مثيري الاضطرابات) .

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