ليبيا نيوز

نقابة اطباء السودان تعلن عن ارتفاع عدد القتلى والمصابين من المدنيين في الاشتباكات .

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الخرطوم 28 ابريل 2023 (وال) – أعلنت نقابة أطباء السودان أن عدد القتلى المدنيين ارتفع إلى 387 شخصا والإصابات إلى 1928 منذ بدء الاشتباكات.

وقالت النقابة في تقريرها نشرته ت، اليوم الجمعة، أنه يوجد العديد من الإصابات والوفيات غير المشمولة في حصرها، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في السودان.

وأفادت بوقوع العديد من القتلى والإصابات في أحداث الاقتتال الأخيرة في مدينة الجنينة، حيث بلغ 74 وفاة ليومي 24-25 أبريل، فيما لم تتحصل النقابة بعد على حصر ليومي 26-27 أبريل ولا يوجد حصر لعدد الإصابات، كما أن جميع المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك