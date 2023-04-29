جهاز الردع يتمكن من القبض على تاجر حشيش ومعاونه بالعجيلات.

طرابلس 28 ابريل 2023م (وال)- تمكّن عناصر جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من مداهمة أحد أوكار المخدرات بمدينة العجيلات والقبض على تاجر حشيش ومعاونه الفارّين من قبضة العدالة.

وأوضح الجهاز في بيان له عن عملية القبض تمت بعد ورود معلومات عن وجود شُحنة من مخدر الحشيش في المنطقة الغربية تحديداً بمدينة العجيلات ، حيت تم مداهمة المكان والقبض على التاجر ومعاونه في عملية خاطفة استهدفتهم في وكرهم وضبط عدد 110 قطعة (قرصة) من مخدر الحشيش

وأكد الجهاز أن المقبوض عليهما كانا مسجونان في دولة تونس (12) سنة في قضية مخدرات، وتم تسليمهم الى ليبيا لتكملة فترة الحكم المحددة (20) سنة الا أنهما لاذا بالفرار من سجن صرمان قبل انتهاء فترة الحكم بثمان سنوات.

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