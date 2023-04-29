بدء البرنامج العلمي للمؤتمر الليبي الثاني لجراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية .

سرت 29 أبريل 2023 (وال )- بدأت أمس الجمعة أعمال البرنامج العلمي للمؤتمر الليبي الثاني لجراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية ويوم سرت الأول لجراحة الأوعية الدموية والذى ينظمه مستشفى بن سينا التعليمي بسرت .

وأفادت مصادر طبية بالمستشفى لمراسل ( وال ) بسرت أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن مناقشة قرابة تلاثين بحثا تتعلق بمحاور المؤتمر .

وأوضحت أن البرنامج العلمي قد بدء بأولى الورقات العلمية ألقاها عبر برنامج الزوم من دولة الكويت الدكتور ” محمد السويحلي ” قدم بعدها الاستاد الدكتور الزائر الليبي ” امحمد الزياني ” استشاري الجراحة العامة والقسطرة الطرفية الورقة العلمية الثانية تلتها ورقة بحثية للدكتور ” خالد امحمد عبدالكريم ” من مركز سبها الطبي .

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عميد بلدية سرت ” مختار المعداني ” و المدير العام لمستشفى بن سينا التعليمي بسرت الدكتور ” علي الجروشي ” ومساعده ” جادالله درياق ” ورئيس اللجنة العلمية بمستشفى بن سينا بسرت” فتحي الكاسح ” والأطباء الاستشاريين المشاركين بالمؤتمر من مختلف المستشفيات والمراكز الصحية فى ليبيا وعدد من رؤوساء الأقسام الطبية بالمستشفى .

(وال سرت)