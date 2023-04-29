تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمناطق متفرقة في الخرطوم 

الخرطوم 29 أبريل 2023 (وال) – تجددت اليوم السبت، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، بمناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم، رغم الهدنة التي تم تمديدها مساء الخميس لمدة 72 ساعة.

وأفاد شهود عيان، بأن أصوات المدافع دوت وسط الخرطوم حول محيط القصر الرئاسي وقيادة الجيش، فيما شهدت المناطق الجنوبية للخرطوم اشتباكات متفرقة بين الطرفين.

ويأتي تجدد الاشتباكات في ظل استمرار عمليات النزوح من الخرطوم إلى الولايات المجاورة، بسبب سوء الوضع الأمني، فيما يشهد الوضع الصحي بمناطق الاشتباك تدهورا كبيرا جراء توقف العديد من المستشفيات عن الخدمة لنقص الكوادر والمعدات الطبية .

وتشهد السودان منذ 15 أبريل الجاري، اشتباكات واسعة في عدد من والولايات بين الجيش بقيادة ” عبد الفتاح البرهان “، و قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”. (وال _ الخرطوم)

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