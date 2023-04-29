ليبيا نيوز

الدبيبة يشارك في فعاليات مهرجان (تكنوفيست) بمدينة إسطنبول التركية

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

إسطنبول 29 أبريل 2023 (وال) – شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” اليوم السبت ، في فعاليات مهرجان “تكنوفيست” لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام في مدينة إسطنبول التركية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك