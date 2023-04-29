الدبيبة يشارك في فعاليات مهرجان (تكنوفيست) بمدينة إسطنبول التركية

إسطنبول 29 أبريل 2023 (وال) – شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” اليوم السبت ، في فعاليات مهرجان “تكنوفيست” لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام في مدينة إسطنبول التركية .

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