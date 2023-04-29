تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم .

الخرطوم 29 أبريل 2023 ( وال ) – تجددت اليوم السبت، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، بمناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم ، رغم الهدنة التي تم تمديدها مساء الخميس لمدة 72 ساعة .

وأفاد شهود عيان ، بأن أصوات المدافع دوت وسط الخرطوم حول محيط القصر الرئاسي وقيادة الجيش فيما شهدت المناطق الجنوبية للخرطوم اشتباكات متفرقة بين الطرفين .

ويأتي تجدد الاشتباكات في ظل استمرار عمليات النزوح من الخرطوم إلى الولايات المجاورة بسبب سوء الوضع الأمني ، فيما يشهد الوضع الصحي بمناطق الاشتباك تدهورا كبيرا جراء توقف العديد من المستشفيات عن الخدمة لنقص الكوادر والمعدات الطبية .



وتشهد السودان منذ 15 أبريل الجاري، اشتباكات واسعة في عدد من والولايات بين الجيش بقيادة ” عبد الفتاح البرهان ” ، و قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.