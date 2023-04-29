الدبيبة يشارك في فعاليات مهرجان ( تكنوفيست) لتكنولوجيا الطيران والفضاء في اسطنبول

اسطنبول 29 أبريل 2023 ( وال ) – شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” اليوم السبت ، في فعاليات مهرجان “تكنوفيست” لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام في مدينة اسطنبول التركية .

ويقام المهرجان الذي يعد الأكبر في العالم للطيران والفضاء والتكنولوجيا، على أرض مطار أتاتورك بين 27 أبريل و1 مايو المقبل.

وتستضيف فعاليات المهرجان العديد من الأنشطة مثل مسابقات التكنولوجيا والعروض الجوية وحلقات الحوار وفعاليات أخرى ، إلى جانب عرض عدد من تكنولوجيات المسيرات والطائرات العسكرية التركية “بيرقدار تي بي 3″، والمسيّرة المقاتلة “بيرقدار قزل ألما “.